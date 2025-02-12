مران الزمالك - انتظام الونش وتأهيل فتوح وشيكابالا وحمدي استعدادا للقاء بتروجت

انتظم محمود حمدي "الونش" في مران الزمالك استعدادا للقاء بتروجت في الجولة 14 من الدوري المصري.

وبدأ الزمالك الاستعداد للقاء بتروجت يوم الأحد المقبل في الدوري، بعد الفوز على فاركو بنتيجة 1-0 أمس الثلاثاء.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الأمور الفنية في مباراة فاركو التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري، وحرص على تقديم التهنئة للاعبين على الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وطالب جروس اللاعبين بغلق صفحة مباراة الأمس والتركيز على المباراة المقبلة أمام بتروجت، وشدد على ضرورة مواصلة العمل والتركيز والاجتهاد خلال التدريبات لمواصلة الانتصارات.

وأكد المدير الفني على ثقته في جميع أفراد الفريق وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة شرح جروس البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للمباراة المرتقبة أمام بتروجت.

وعاد الونش عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية، وبعد الاطمئنان على حالته بعدما تعرض لوعكة صحية في الفترة الماضية أبعدته عن التدريبات الجماعية.

وانتظم التونسي أحمد الجفالي في المران لأول مرة، وعاد عبد الله السعيد بعد تعافيه من الإصابة في أسفل الظهر وعضلة السمانة.

وأدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي وفقاً للبرنامج الموضوع من الجهاز الطبي بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

كما خاض شيكابالا وأحمد حمدي مرانا تأهيليا ضمن البرنامج الموضوع من الجهازين الطبي والفني.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات استشفائية وتأهيلية تحت قيادة شيخ بوزيان مخطط الأحمال بالفريق، بالإضافة إلى تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

وأدى محمد صبحي ومحمود الشناوي ثنائي حراسة المرمى تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة السويسري توماس جروتر مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية.

واكتفى محمد عواد بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية فقط دون المشاركة في باقي فقرات المران وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد الأهلي وبيراميدز.