مران الأهلي - ظهور يحيى عطية الله بقناع طبي.. وبدء الاستعدادات للقاء الإسماعيلي

ظهر المغربي يحيى عطية الله بقناع طبي على هامش مران الأهلي الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وبدأ الدولي المغربي مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي في ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وارتدى عطية الله قناعا طبيا، وخاض تدريبات بدنية في الملعب والجيم، ضمن برنامج العلاج الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان عطية الله قد تعرض للإصابة بكسر مضاعف في عظام الوجه، وخضع لجراحة ناجحة، بعد مشاركته مع الأهلي أمام سموحة، في الجولة 5 من الدوري.

وبدأ لاعبو الأهلي الاستعداد للقاء الإسماعيلي في الجولة 14 من الدوري المصري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة القادمة.

وخاض الفريق تدريبات بدنية واستشفائية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات تخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

وحقق الأهلي الفوز على غزل المحلة بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري المصري.