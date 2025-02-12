الجفالي ينتظم في مران الزمالك

انتظم أحمد الجفالي لاعب الزمالك الجديد في مران الفريق اليومي.

أحمد الجفالي النادي : الزمالك الزمالك

واستأنف الزمالك مرانه اليومي على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع الجفالي لمدة 3 مواسم ونصف.

وعقد كريستيان جروس جلسة خاصة للحديث مع اللاعب قبل بداية المران.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً خاصاً للجفالي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الأخيرة على فاركو بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وأبرم الزمالك 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع كل من أحمد الجفالي ومحمود جهاد وصلاح الدين مصدق وأحمد حسام.