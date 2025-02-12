بعد تعافيه من الإصابة.. عبد الله السعيد ينتظم في مران الزمالك

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 15:47

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - الزمالك

انتظم عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

وشارك عبد الله السعيد في التدريبات التأهيلية مع مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز، بجانب الفقرة الفنية.

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وكانت آخر مباراة لعبها عبد الله السعيد مع الزمالك ضد بيراميدز وتعرض خلالها للإصابة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في الجولة 13 من الدوري.

الزمالك عبد الله السعيد الدوري المصري
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