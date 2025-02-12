التشكيل - مروان محسن يقود هجوم الجونة.. وخطاري أساسي مع الإسماعيلي

أعلن كل من علاء عبد العال مدرب الجونة وحمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الجونة مع الإسماعيلي على ملعب الأخير في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود مروان محسن خط هجوم الجونة في المباراة.

وجاء تشكيل الجونة بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد علاء.

الدفاع: أحمد مجدي – أحمد العش – أحمد شوشة – أليو جاتا.

الوسط: محمد عماد – نور السيد – محمود حسونة.

الهجوم: أكيم فاخور – مروان محسن – صامويل أوجو.

بينما يلعب محمد خطاري كظهير أيمن في تشكيل الإسماعيلي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: محمد خطاري – محمد نصر – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى.

الوسط: إريك تراوري – عبد الرحمن الدح – هشام محمد.

الهجوم: علي الملواني – مروان حمدي – نادر فرج.

ويحتل الإسماعيلي المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز 17 برصيد 7 نقاط.