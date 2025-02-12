بركات: تكرار القول إنني زملكاوي تسبب في أزمة.. ومن يعتقد أن الأهلي يفوز بالتحكيم خاطئ

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 15:08

كتب : FilGoal

محمد بركات

يرى محمد بركات نجم الأهلي السابق أن كثرة القول إنه ينتمي للزمالك تسبب له في أزمة مع جماهير الأهلي.

محمد بركات

النادي : معتزل

الأهلي

وقال بركات عبر بودكاست ملعبنا: "الكثير من أفراد عائلتي يشجعون الزمالك، ولكن ليس جميعهم لأن كل عائلة بها الأهلاوي والزملكاوي، وهذا الأمر تسبب لي في أزمات لأن الكثير من الجمهور يقول إن بركات زملكاوي وهذا الأمر يغضب جمهور الأهلي".

وأضاف "من يقول إن الأهلي يفوز بالبطولات بمساعدة التحكيم، فماذا عن الفوز بـ12 بطولة دوري أبطال إفريقيا، هل الحكام الأفارقة يشجعون الأهلي؟.

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وواصل مازحا "سجلت أفضل هدف في مسيرتي مع العربي القطري، كنا نلعب ضد فريق قطر وحارسه تعرض للطرد بعد استخدام الـ3 تبديلات ووقف أحد اللاعبين في المرمى بدلا منه، انفردت بالمرمى لكنه اللاعب أمسك الكرة بيده وكنت أعود إلى الخلف فسمعت صوت الجمهور يرتفع فنظرت إلى المرمى وجدت الكرة سقطت من يد الحارس وكانت تقف أمام الشباك الخالية فسددتها وسجلت الهدف".

وأكمل "الصحافة كان لها الحق في انتقادي بعد تجربتي مع العربي القطري لأنني لم أوفق فيها".

وأوضح "في عام 1999 بدأت أشعر أنني في حالة صحية غير جيدة والبعض نصحني بالخضوع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالتي لكني كنت أرفض وأثناء التدريبات التحمت بقوة مع حمام إبراهيم وسقطت على الأرض وهو أنحف مني كثيرا، لذلك قررت أن أجري الفحوصات واكتشفت أنني مريض بالغدة الدرقية وخضعت لجراحة استئصال لها".

واستكمل "فرصتي الضائعة أمام الجزائر في تصفيات كأس العالم إذا سجلتها كانت ستكون سعادة الكثير لن يتحملها، الجمهور لم يصدق نفسه من الفرحة بعد هدف عماد متعب، فما بالك إذا سجلنا الهدف الثالث قبل صافرة الحكم وتأهلنا لكأس العالم؟ أعتقد أن ضياع الفرصة حافظ على حياة الكثير".

وأتم تصريحاته "أعتز برقمي مع الأهلي أنني لم أخسر معه أمام الزمالك، وجمهور الأهلي لا ينسى وحتى الآن قبل كل مباراة قمة ينشر هذه الإحصائية وهذا الأمر يسعدني".

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