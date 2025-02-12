قرعة كأس إسبانيا – لا كلاسيكو أو دربي.. برشلونة يواجه أتليتكو وريال مدريد ضد سوسيداد

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 14:38

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

أقيمت منذ قليل قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأسفرت القرعة عن عدم وجود مباراة كلاسيكو أو دربي في نصف النهائي.

وسيلتقي برشلونة مع أتليتكو مدريد، بينما يلتقي ريال مدريد مع سوسيداد.

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مباراتي الذهاب ستقام على ملعبي برشلونة وريال سوسيداد، بينما تقام مباراتي الإياب على ملعبي أتليتكو مدريد وريال مدريد.

وتقام المباريات الذهاب في الفترة ما بين 25 إلى 27 فبراير الجاري، بينما تقام مباراة الإياب خلال يومين 1 و3 إبريل.

ويعد برشلونة أكتر المتوجين بالبطولة في التاريخ برصيد 31 لقبا.

أتلتيك بلباو والذي خرج من ربع النهائي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة وثاني أكثر المتوجين باللقب تاريخيا برصيد 24 مرة.

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