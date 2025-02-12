كورتوا: لافتة جماهير سيتي؟ لا أعرف ما إذا كان فينيسيوس يفهم اللغة الإنجليزية

شدد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن زميله فينيسيوس جونيور لم يفهم لافتة جماهير مانشستر سيتي لأنه لا يقرأ اللغة الإنجليزية.

وفاز ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا عبر قناة النادي عقب المباراة: "مانشستر سيتي فريق يتعامل مع الكرة بشكل جيد ولم نكن خائفين من الضغط ولكن كان علينا القيام بالأمر بطريقة منظمة، وعلينا أن نستمر كذلك الأسبوع المقبل وسيكون الامر صعبا لأنني أتذكر المباراة ضد تشليسي ولا يجب أن نفكر بأننا قد وصلنا لدور الـ 16".

وتابع "كنا نعلم أننا يجب علينا التحسن قليلا لأن هدفهم جاء بعد ضغط سيء ولكن كان لدينا الهدوء الكافي للقيام بعمل جيد في وسط الملعب".

وأضاف "نعرف أن سيتي فريق هجومي ولكن في النهاية يكون الفوز دائما أفضل حتى لو اضطررنا إلى تلقي الأهداف، لقد استقبلنا هدفين بسبب سوء الحظ، الأول كان بسبب لعب جيد والثاني من ركلة جزاء ومع تقدمهم 2-1 فكرنا في مباراة الإياب لكن الفريق كان يؤمن بقدرته على العودة".

وأتم "لافتة الجماهير؟ لا أعرف ما إذا كان فينيسيوس قد فهم الرسالة ولا أعرف ما إذا كان يفهم اللغة الإنجليزية".

ورفعت جماهير مانشستر سيتي لافتة لرودري وهو يتوج بالكرة الذهبية وكتبوا عليها "توقف عن البكاء" في رسالة موجهة لفينيسيوس جونيور منافسه على الجائزة.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 19 فبراير.