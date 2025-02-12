متحدث الزمالك: ما يقال عن رحيل جروس خاطئ.. ومن حق الأهلي طلب حكام أجانب للقمة

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 12:42

كتب : FilGoal

كريستيان جروس - الزمالك

أوضح أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك حقيقة اقتراب كريستيان جروس المدير الفني للفريق من الرحيل في الفترة المقبلة.

وقال سالم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كل ما يقال عن مستقبل جروس مع الزمالك هو اجتهادات ولا يوجد أي حديث عن رحيل جروس، فهو يحقق نتائج جيدة موقف الفريق في الدوري لا يستدعي أي تحرك متسرع".

وأضاف "الزمالك به كم إصابات غير عادي، والفريق به غيابات تصل إلى 23 لاعبا لأسباب مختلفة سواء فنية أو إصابات أو إيقافات أو انتهاء إعارة".

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وواصل "جروس يعمل بما هو متاح له في الزمالك وكل الدعم له".

وأشار "التحكيم من أول الموسم وعليه علامات استفهام كثيرة وبه كم أخطاء غير طبيعي، ونحن في انتظار الخبير الأجنبي الذي قد يكون هو الحل وهذا الموسم هو الأقل تحكيميا منذ سنوات طويلة".

وأكمل "من حق الأهلي طلب حكام أجانب لمباراة القمة، وعندما يأتي دورنا في مباراة المرحلة الثانية من الدوري سندرس موقفنا جيدا ونرى ماذا سنفعل".

وأكد "بالتأكيد التحكيم الأجنبي في مباراة حساسة مثل الأهلي والزمالك هو الأفضل".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لم يتخذ مجلس إدارة الزمالك أي قرار رسمي بتعيين المشرف على الكرة خلفا لـ أحمد سليمان".

الزمالك الدوري المصري كريستيان جروس
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