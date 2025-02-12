روبن دياز: مُحبط من الهزيمة ضد ريال مدريد

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - مبابي - روبن دياز

عبر روبن دياز مدافع مانشستر سيتي عن شعوره بالإحباط لهزيمة فريقه من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال رودري عبر بي بي سي: "الهزيمة ضد ريال مدريد مُحبطة وأنا مستاء منها، لكن نأمل في تحويل الأمور في مباراة الإياب".

وأضاف "مباريات ريال مدريد تكون دائما مختلفة، كانت هناك فرص للفريقين وانتهى بنا الأمر باللعب في الدقائق الأخيرة والنتيجة 2-1 لصالحنا، ولكن لا يمكن التفريط في التقدم بالطريقة التي فعلناها".

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وواصل "بكل بساطة يجب أن نتحسن ولا نسمح لما حدث أن يتكرر".

وأكمل "الأمر الآن يتعلق بثقة الفريق وإلى أي مدى نؤمن بأنفسنها وأننا نستطيع التقدم في البطولة".

وأتم تصريحاته "نعرف ما هي المباراة التي تنتظرنا أمام ريال مدريد والتي سنضطر للذهاب إليها ولعبها لأننا كنا هناك من قبل".

وحقق ريال مدريد الإسباني فوزا مثيرا على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على استاد الاتحاد معقل السماوي.

واستطاع ريال مدريد العودة في المباراة والتعادل والفوز بعدما كان متأخرا في النتيجة، وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في سنتياجو برنابيو معقل الملك الأسبوع المقبل.

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