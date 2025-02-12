علاء نبيل يكشف خطة اتحاد الكرة لتطوير الناشئين على مستوى مصر

كشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة خطة تطوير المواهب الكروية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال نبيل عبر قناة صدى البلد: "مشروع اكتشاف المواهب الجديد في اتحاد الكرة سيكون لمواليد 2011 على مستوى الجمهورية".

وأضاف "سيكون هناك ثنائي تدريبي أجنبي من الاتحاد الدولي لا يتحمل الاتحاد راتبه ويعاونه مجموعة مدربين مصريين لتطوير الناشئين".

وواصل "سنعمل مع الأندية لتطوير لاعبيهم مواليد 2011 وسيتم تدريب اللاعبين لعدة أيام في الأسبوع على مستوى كل أندية مصر".

وأكمل "سيتم تشكيل جهاز تدريبي مصري خلال أيام بالتشاور مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد".

وأتم تصريحاته "الأمر نفسه سيتم تطبيقه على مستوى الكرة النسائية أيضا ولكن مواليد 2010".