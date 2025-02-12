طارق السيد: إمام عاشور في أفضل فتراته وهو نجم الأهلي الأول حاليا

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 11:46

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي ضد غزل المحلة

يرى طارق السيد نجم الزمالك السابق أن إمام عاشور لاعب الأهلي يقدم مستوى مميز في الفترة الماضية.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال السيد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "إمام عاشور الآن في أفضل فتراته مع الأهلي، واللاعب وصل لمرحلة من الثقة في النفس والتوفيق كبيرة كما أن تغيير مركزه جعله أقرب إلى المرمى بالإضافة إلى ثقة الجماهير فيه".

وأضاف "إمام عاشور هو نجم الشباك الأول في الأهلي حاليا وأحييه على استعادة مستواه بعد فترة تذبذب، وأن يستطيع العودة لهذا المستوى فهو ليس بالأمر السهل".

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وأتم تصريحاته "لا يوجد اختلاف على أن إمام لاعب مميز منذ يومه الأول، لكنه طور من نفسه في الكثير من الأمور".

وسجل إمام عاشور هدف فوز الأهلي على غزل المحلة في الجولة 13 من الدوري.

ويعد الهدف هو الثامن الذي يسجله إمام عاشور في الدوري المصري هذا الموسم، وهو هداف المسابقة حتى الآن.

الأهلي إمام عاشور الدوري المصري
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