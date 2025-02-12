جوارديولا: أنا غير قادر على التعامل مع موقف مانشستر سيتي الحالي

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه غير قادر على التعامل مع الموقف الذي يمر به مانشستر سيتي من سوء نتائج خلال الفترة الحالية.

وخسر مانشستر سيتي من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الاتحاد في المحلق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تلك الأخطاء تكررت عدة مرات لأنني غير قادر على إيجاد الحلول، ريال مدريد كان الأفضل ولكن حظينا بنتيجة جيدة وتركناها تفلت منا".

وواصل "ريمونتادا في العودة؟ سنحاول ولكن الأمر صعب على المستوى النفسي، سنسافر إلى مدريد ونرى ما يمكننا فعله".

وتابع "بعد تقدمنا بالهدف الثاني حدث ما حدث عدة مرات هذا الموسم، فرطنا في الفوز وبهذا المستوى الأمر صعب لأنها ليست المرة الأولى في الموسم".

واستمر "لقد تحدثنا عن استقبال الأهداف المتأخرة ولكن الحقيقة أن هذا الأمر حدث لنا كثيرا، اللاعبين يتخذون القرارات وأحيانا تكون صائبة وأحيانا لا، سنحاول التحسن في المباريات المقبلة، ريال مدريد لعب بشكل جيد وحظي بالكثير من الفرص، كان بإمكاننا الفوز ولكننا لم نتعامل مع النتيجة بشكل جيد".

وأكمل "أنا هنا منذ عدة سنوات لدينا فريق رائع ولكنني لا أستطيع التعامل مع الموقف الحالي".

وشدد "تلك الهزيمة جاءت بخطأ من الجميع ولا ألوم لاعب واحد هذا سخيف وما حدث اليوم لم يكن استثنائيا لأنه تكرر كثيرا".

وأردف "دائما ما يتم تفسير كلامي بشكل خاطئ ولكن من بين كل المباريات التي لعبناها ضد ريال مدريد كانت تلك الأفضل لهم".

وأضاف "توقعت ذلك الأداء من ريال مدريد لأنهم يشكلون خطورة دائما بأربعة لاعبين في الأمام".

وأتم "لافتة الجماهير؟ لم أراها ولكن فينيسيوس لاعب استثنائي".

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء 19 فبراير.