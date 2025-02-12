فينيسيوس يعلق على لافتة جماهير مانشستر سيتي قبل المباراة

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - ريال مدريد - فينيسيوس

شدد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على أن لافته جماهير مانشستر سيتي أعطته الدافع ليلعب بشكل أفضل.

وفاز ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب المحلق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وصنع فينيسيوس الهدف الثالث في المباراة الذي سجله جود بيلينجهام وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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وانت جماهير مانشستر سيتي قد رفعت لافتة مع بداية المباراة لرودري وهو يتوج بالكرة الذهبية وكتب عليها "توقف عن البكاء".

وقال فينيسيوس عبر قناة النادي عقب المباراة: "عرض السعودية؟ عليك التحدث مع الرئيس حول ذلك، آمل أن أبقى هنا، هذا هو بيتي وأريد الاستمرار وصنع التاريخ".

وواصل "لم يكن الأمر سيئا، لقد تمكنت من لعب مباراة رائعة، دافعنا بشكل جيد ولا يهم من سجل الأهداف أو من حصل على أفضل لاعب نحن هنا للقيام بأشياء رائعة لهذا القميص ووضع مدريد في أعلى مكانة".

وتابع "لافتة جماهير مانشستر سيتي؟ رأيت ذلك ولكن كلما قامت الجماهير بأشياء غير لائقة فهذا يعطيني الدافع والمزيد من القوة لألعب مباراة رائعة وقد فعلت ذلك، إنهم يعرفون تاريخنا وما يمكننا القيام به، لقد جئنا إلى هنا للمرة الخامسة وعلينا الاستمرار على هذا المنوال".

وشدد "لا تزال هناك مباراة كاملة في الإياب ويتعين علينا الدفاع كما فعلنا اليوم وأن تكون الجماهير بجانبنا في تلك الليلة لجعلها سحرية".

وعن حصوله على بطاقات صفراء للاحتجاج قال: "أحيانا يكون الأمر معقدا لأن الحكام لا يحمون اللاعب الذي يتعرض للضرب وعندما يركلوني أحصل على بطاقة صفراء ولكن زملائي ومدربي يحاولون مساعدتي على التركيز، أنا لست قديسا ولكنني أريد الفوز بأي طريقة ممكنة".

وأضاف "كريستيانو رونالدو قدوتي، أتحدث معه كثيرا وأتمنى تحقيق أكبر عدد من الألقاب هنا كما فعل".

وأتم "قلت دائما إن رغبتي هي الاستمرار في ريال مدريد، سأحسم مفاوضات عقدي في الأيام المقبلة وأستمر هنا لفترة طويلة".

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