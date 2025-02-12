مواعيد مباريات الأربعاء 12 فبراير - الدوري المصري.. ودربي ميرسيسايد

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 10:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تستأنف اليوم مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز بأربع مواجهات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 12 فبراير والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الجونة × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

زد × سيراميكا كليوباترا.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

بيراميدز × حرس الحدود.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

المصري × البنك الأهلي.. أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون × ليفربول.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج × أتالانتا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

موناكو × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

فينورد × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

سيلتيك × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

ليفربول دوري أبطال أوروبا الدوري المصري الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الأربعاء
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