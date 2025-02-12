مواعيد مباريات الأربعاء 12 فبراير - الدوري المصري.. ودربي ميرسيسايد
الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 10:25
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز بأربع مواجهات.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 12 فبراير والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الجونة × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.
زد × سيراميكا كليوباترا.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
بيراميدز × حرس الحدود.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
المصري × البنك الأهلي.. أون تايم سبورتس.
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون × ليفربول.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج × أتالانتا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
موناكو × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
فينورد × ميلان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
سيلتيك × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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