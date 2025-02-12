أنشيلوتي: كنا نستحق العودة في النتيجة.. ومانشستر سيتي يظل فريق قوي

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه استحق العودة في النتيجة وتحقيق الفوز أمام مانشستر سيتي.

وحقق ريال مدريد الفوز ذهابا على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 على ملعب الاتحاد، في الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس: "كنا نستحق العودة في النتيجة، وفريقنا كان خطير هجوميا ودافعنا بشكل جيد وحققنا فوزا مستحقا".

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وأكمل "كان لدينا تكتل دفاعي جيد وقوي ولم يسهل اختراقه".

وأضاف "يجب أن ندرك أننا تقدمنا في المباراة الأولى فقط ومازال هناك مباراة أخرى".

وتحدث عن تراجع مستوى مانشستر سيتي: "من الصعب أن يكون هناك ثقة عندما تكون النتائج متراجعة ولكنه يظل فريق قوي".

ويستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل 19 فبراير في مباراة الإياب.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن في دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال.

وستقام قرعة لتحديد مواجهات دور الـ16 يوم 21 فبراير الجاري.

يذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية.

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