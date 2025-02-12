أحمد سالم: فعلنا أقصى ما يمكن في الانتقالات.. وهذا سبب تأخر الزمالك في التعاقدات

يرى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن النادي قد فعل أقصى ما يمكن فعله في سوق الانتقالات الشتوية.

وتعاقد الزمالك مع كل من محمود جهاد وأحمد حسام وأحمد الجفالي وصلاح الدين مصدق.

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عبر القناة الأولى: "البعض يظن أن من مهام عملي التحدث عن المفاوضات والصفقات وهذا غير صحيح، الملفات الخاصة بي هي القرارات الرسمية لذلك هناك خلط في هذا الأمر".

وأوضح "جمهور الزمالك له الحق أن يرغب يكون فريقه بأفضل حال، لكن ما تم في موسم الانتقالات أقصى ما كان يمكن عمله لسد الاحتياجات الفعلية في عدد من المراكز".

وتابع أحمد سالم "كنا نتمنى التعاقد مع صفقات أكثر لكن هناك ضغوط مادية وضيق وقت بجانب اكتمال عدد المحترفين الأجانب".

أما عن سر تأخر التعاقدات فأجاب "قلت ذلك 100 مرة وسأقوله للمرة 101، هناك أولويات في النادي فمن غير الطبيعي الدخول في مفاوضات مع لاعبين جدد بنفس الوقت هناك تأخر بالمستحقات، وذلك سبب تأخر المفاوضات".

وبالحديث عن مستقبل أحمد زيزو قال: "المفاوضات لا تزال جارية مع زيزو، ونتمنى استمراره بكل تأكيد ونرغب أن تكون الفترة المقبلة حاسمة أيا كان الاتجاه سواء بالتجديد أو لا، من أجل خلق حالة من الاستقرار وهو لاعب محترف".

وبسؤاله عن حقيقة التفاوض مع مدربين آخرين أوضح "كل ما يقال عن جروس اجتهادات صحفية ولا يمكن الرد على شائعات واجتهادات لا أساس لها من الصحة، كل الدعم لجروس واللاعبين خاصة وأنه يعاني من ظروف صعبة من غيابات وإصابات بجانب (مهرجان) من البطاقات الصفراء التي حدثت أمام فاركو".

وتابع "الأهلي صاحب مواجهة القمة المقبلة ومن حقه طلب حكام أجانب، والأفضل لهذه المباراة في ظل تراجع التحكيم المصري فأرى أنه القرار الأفضل".

أما عن حقيقة الخلافات في مجلس الإدارة فقال: "أحمد سليمان مستمر دون مشكلة ومجلس إدارة الزمالك على قلب رجل واحد، ربما تكون هناك بعض الاختلافات في الرأي وهذا طبيعي".

واختتم سالم تصريحاته "الاستعانة بآراء النجوم السابقين أو المحبين مستمر مدى الحياة لأنهم لم يتأخروا عن خدمة النادي".

وتغلب الزمالك على فاركو بهدف دون مقابل، سجله أحمد جمال مدافع فاركو بالخطأ في مرماه.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث.

ويستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري يوم الإثنين المقبل.