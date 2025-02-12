أبطال أوروبا - دورتموند يضع قدما في ثمن النهائي بثلاثية أمام لشبونة.. وفوز غير مطمئن ليوفنتوس
الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 00:05
كتب : FilGoal
حقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا صعبا على حساب أيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدف وحيد، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
تقدم يوفنتوس عن طريق ماكيني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي.
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يوفنتوس يفتتح التسجيل عن طريق ونستون ماكيني#دوري_أبطال_أوروبا | #يوفنتوس_أيندهوفن #UCL pic.twitter.com/JdI3Nc1d87— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
وفي الشوط الثاني نجح إيفان بريسيتش في تسجيل هدف التعادل لصالح أيندهوفن، بعد مراجعة من حكم الفيديو لتأكيد صحة الهدف.
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أيندهوفن يعادل النتيجة عن طريق المخضرم إيفان بيريسيتش#دوري_أبطال_أوروبا | #يوفنتوس_أيندهوفن #UCL pic.twitter.com/W67Uo8Kk2A— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
وقبل النهاية بـ8 دقائق نجح صامويل مبانجولا في تسجيل هدف الفوز ليوفنتوس.
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يوفنتوس يتقدم من جديد عن طريق مبانغولا#دوري_أبطال_أوروبا | #يوفنتوس_أيندهوفن #UCL pic.twitter.com/8xoLl010HW— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
وينتظر الفائز من تلك المباراة أحد فريقي أرسنال وإنتر في دور الـ16.
وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل 19 فبراير في هولندا.
وفي مباراة أخرى بالملحق، حقق بروسيا دورتموند الألماني فوزًا كبيرًا على حساب سبورتنج لشبونة البرتغالي بثلاثية على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة.
ورغم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا أن الضيوف نجحوا في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني.
تقدم الغيني جيراسي برأسية رائعة سكنت الزاوية البعيدة للحارس في الدقيقة 60.
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غيراسي يهدي التقدم لبوروسيا دورتموند#دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/SOTW9tiaS4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
وأضاف باسكال جروس الهدف الثاني بعد كرة عرضية من جيراسي لعبها بركبته في الشبام في الدقيقة 68.
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باسكال غروس يضاعف النتيجة لبوروسيا دورتموند#دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/SdAliauIr8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
وفي الدقيقة 82 أضاف كريم أديمي الهدف الثالث لدورتموند ليزيد الفارق أمام أصحاب الأرض.
وينتظر الفائز من تلك المباراة أحد فريقي ليل وأستون فيلا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل 19 فبراير على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل فريق بروسيا دورتموند.