أبطال أوروبا - دورتموند يضع قدما في ثمن النهائي بثلاثية أمام لشبونة.. وفوز غير مطمئن ليوفنتوس

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 00:05

كتب : FilGoal

ماكيني - يوفنتوس

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا صعبا على حساب أيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدف وحيد، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم يوفنتوس عن طريق ماكيني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي.

وفي الشوط الثاني نجح إيفان بريسيتش في تسجيل هدف التعادل لصالح أيندهوفن، بعد مراجعة من حكم الفيديو لتأكيد صحة الهدف.

وقبل النهاية بـ8 دقائق نجح صامويل مبانجولا في تسجيل هدف الفوز ليوفنتوس.

وينتظر الفائز من تلك المباراة أحد فريقي أرسنال وإنتر في دور الـ16.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل 19 فبراير في هولندا.

وفي مباراة أخرى بالملحق، حقق بروسيا دورتموند الألماني فوزًا كبيرًا على حساب سبورتنج لشبونة البرتغالي بثلاثية على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة.

ورغم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا أن الضيوف نجحوا في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني.

تقدم الغيني جيراسي برأسية رائعة سكنت الزاوية البعيدة للحارس في الدقيقة 60.

وأضاف باسكال جروس الهدف الثاني بعد كرة عرضية من جيراسي لعبها بركبته في الشبام في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 82 أضاف كريم أديمي الهدف الثالث لدورتموند ليزيد الفارق أمام أصحاب الأرض.

وينتظر الفائز من تلك المباراة أحد فريقي ليل وأستون فيلا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل 19 فبراير على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل فريق بروسيا دورتموند.

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