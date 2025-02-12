ريمونتادا ملكية.. ريال مدريد يهزم مانشستر سيتي بثلاثية في عقر داره بمشاركة مرموش

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا مثيرا على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على استاد الاتحاد معقل السماوي.

واستطاع ريال مدريد العودة في المباراة والتعادل والفوز بعدما كان متأخرا في النتيجة، وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش نجم منتخب مصر مع فريقه مانشستر سيتي بعدما شارك في دقائق قليلة من الشوط الثاني.

ثلاثية ريال مدريد سجلها كيليان مبابي وبراهيم دياز وجود بيلينجهام، وسجل لمانشستر سيتي الهدفين إيرلينج هالاند.

وصف المباراة

بدأت المباراة بخطورة من ريال مدريد وانطلق مبابي منفردا بالمرمى وسدد كرة قوية أبعدها إيدرسون.

ومرة أخرى مر فينيسيوس من دفاع مانشستر سيتي بمهارة كبيرة ومرر الكرة إلى فيرلاند ميندي أمام المرمى لكنه سددها وأبعدها ناثان أكي قبل أن تسكن الشباك.

ونجح مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 19 بقدم هالاند.

وجاء الهدف بعد تمريرة من هالاند إلى جفارديول الذي أعاد له الكرة بالصدر ليضعها في شباك تيبو كورتوا.

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وتوقف اللعب لمراجعة الهدف والتأكد من صحته وعدم وجود تسلل، ليؤكد الحكم على الهدف ويحتسبه لصالح مانشستر سيتي.

وكاد ريال مدريد أن يتعادل بتسديدة قوية من فينيسيوس اصطدمت في العارضة.

وتلقى مانشستر سيتي ضربة قوية بإصابة لاعبه جاك جريليش الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه فيل فودين في الدقيقة 29.

وكاد فودين أن يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بتسديدة قوية أبعدها كورتوا.

ورد ريال مدريد بتسديدة قوية أيضا من فيدي فالفيردي لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

واستمرت محاولات ريال مدريد لإدراك التعادل قبل الشوط الأول وسدد مبابي كرة قوية اصطدمت في الدفاع وذهبت إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني دفع جوارديولا بـ ريكو لويس بدلا من مانويل أكانجي.

وكاد هالاند أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة ارتدت من العارضة.

وانطلق فينيسيوس من ناحية اليسار ومر من الدفاع وأرسل عرضية قابلها بيلينجهام بضربة رأسية مرت جوار القائم.

وسدد مبابي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها إيدرسون ومنع فرصة التعادل لريال مدريد.

وأخيرا أسفرت محاولات ريال مدريد عن هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 60 عن طريق كيليان مبابي.

وجاء الهدف بعد ركلة حرة مباشرة نفذها فالفيردي لتصطدم في الحائط البشري لترتد إلى سيبايوس الذي مرر الكرة من أعلى الدفاع إلى مبابي، ليضعها في الشباك بتسديدة مباشرة.

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وعقب الهدف أهدر فالفيردي فرصة الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

ومرة أخرى كاد ريال مدريد أن يسجل الثاني بعد هجمة مرتدة وانطلاقة من مبابي الذي مرر الكرة إلى بيلينجهام أمام المرمى لكنه سددها في جسد الحارس إيدرسون.

وانطلق فودين بالكرة وتوغل بين دفاع ريال مدريد ولم يجد داني سيبايوس سوى التدخل بقوة معه لإيقافه، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 77.

وتقدم هالاند ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 80 بعدما وضع الكرة على يمين كورتوا.

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عقب الهدف دفع أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بـ لوكا مودريتش بدلا من داني سيبايوس وبراهيم دياز بدلا من رودريجو.

ورد جوارديولا ودفع بالثنائي عمر مرموش وجوندوجان بدلا من دي بروين وسافينيو.

وجاء الخبر السعيد لريال مدريد بقدم البديل براهيم دياز في الدقيقة 85 بعدما سجل هدف التعادل.

وسجل دياز الهدف بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة لم يستطع إيدرسون التصدي لها.

هدف الوقت القاتل

وسجل بيلينجهام هدف فوز ريال مدريد في الوقت القاتل في الدقيقة 90+2 بعد انفراد من فينيسيوس بالمرمى ليضع الكرة من أعلى الحارس إيدرسون، ويتابعها بيلينجهام في الشباك.

ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز ريال مدريد.