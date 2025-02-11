بينهم ثنائي الدفاعي.. بيراميدز يكشف سبب غياب 6 لاعبين أمام حرس الحدود

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز سبب غياب ستة لاعبين أمام حرس الحدود.

ويستضيف بيراميدز فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري غدا الأربعاء.

وجاءت غيابات بيراميدز عن المباراة وفقا لتصريحات المنيري للمركز الإعلامي للنادي كالآتي:

- صديق أوجولا بسبب الإصابة بجزع في الركبة ويغيب لمدة 3 أسابيع.

- رمضان صبحي بسبب الإصابة بجزع في أربطة الكاحل ويغيب لمدة أسبوع.

- علي جبر بسبب إصابة بمزق في العضلة الخلفية ويغيب لمدة 10 أيام.

- أحمد توفيق بسبب إصابة بمزق في الخلفية ويعود للملاعب خلال أيام.

- وليد الكرتي بسبب إصابة بشد في العضلة الضامة ويغيب لمدة أسبوع.

- أحمد سامي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني مؤقتا برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي الذي تصدر بعد فوزه على غزل المحلة.