الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد بتروجت
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 23:10
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.
وحقق الزمالك الفوز على فاركو بهدف دون مقابل سجله أحمد جمال بالخطأ في مرماه بالمباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.
ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عقب مرور 13 جولة.
ويحتل بتروجت المركز التاسع برصيد 17 نقطة.
موعد المباراة المقبلة والقنوات الناقلة
الزمالك × بتروجت
تقام المباراة يوم الأحد 16 فبراير الجاري 2025.
وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا.
ويستضيف ملعب السلام المواجهة.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.
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