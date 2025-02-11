كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان انتصاراتهما في الجولة الثانية من الدوري

أقيمت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من منافسات المرحلة النهائية من المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد.

وحققت أندية الزمالك والأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش الفوز في منافسات الجولة الثانية.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

وحقق الزمالك انتصاره على هليوبوليس بنتيجة 35-25، بينما تغلب الأهلي على سموحة بنتيجة 31-29.

وحسم سبورتنج انتصاره أمام الزهور بنتيجة 23-21، كما خطف طلائع الجيش الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 25-23.

وبذلك رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، ويواصل الأهلي ملاحقته في المركز الثاني بـ 12 نقطة، ويبتعد طلائع الجيش بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويتقاسم سبورتنج وسموحة المركزين الرابع والخامس بـ 6 نقاط، بينما يأتي البنك الأهلي سادسا برصيد 4 نقاط، أما هليوبوليس فيتجمد رصيده عند نقطة واحدة بالمركز السابع، ويتذيل الزهور الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.

وتقام مباريات الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري يوم الجمعة الموافق 14 من شهر فبراير الجاري.

ويأتي جدول مباريات الجولة الثالثة كالآتي:

الأهلي × طلائع الجيش - 2 مساءً - المركز الأولمبي بالمعادي.

الزمالك × سموحة - 6 مساءً - صالة الزمالك.

البنك الأهلي × سبورتنج - 6 مساءً - صالة القوات المسلحة.

هليوبوليس × الزهور - 7 مساءً - صالة هليوبوليس بالشروق.