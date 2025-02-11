بابافاسيليو: الخسارة أمام الأهلي نتيجة غير عادلة.. وكنا الأكثر استحواذا

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 22:48

كتب : FilGoal

بابافاسيليو - المدير الفني لفريق غزل المحلة

اعتبر نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة أن نتيجة مباراته أمام الأهلي كانت غير عادلة.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدف نظيف سجله إمام عاشور في الجولة الـ13 من بطولة الدوري.

وأوضح بابافاسيليو في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "سيطرنا على المباراة في الشوط الاول والتزمنا بالخطة التي اتفقنا عليها مع اللاعبين، وأول ما ذكرته للاعبين أنني أثق بهم، بعد المباراة الكبيرة أمام مودرن، والأداء أمام الأهلي الذي يمنح الثقة للفريق".

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وأكمل "قمنا بالضغط العالي، وكنا الأكثر استحواذا في أماكن كثيرة من الملعب وكان صعب على الأهلي السيطرة على المباراة".

وأضاف "أضعنا فرق كثيرة، وخاصة في الشوط الثاني مثل كرة بن حمودة التي حصل فيها مدافع الأهلي على بطاقة حمراء".

وتلقى العش بطاقة حمراء أمام غزل المحلة في الدقيقة 74 بعد منع محمد علي بن حمودة مهاجم المحلة من الانفراد بالمرمى.

وتحدث عن جماهير المحلة: "جماهير عظيمة جدا أقدرها وهم يقدرونني أيضا وأعدهم أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأتم "الأهلي أحرز هدفا واحدًا من كرة ثابتة، وأعتقد أن النتيجة غير عادلة، كنا نستحق نتيجة أفضل على الأقل التعادل".

وارتقى الأهلي لصدارة الدوري مؤقتا برصيد 29 نقطة، فيما توقف رصيد المحلة عند 11 نقطة في المركز الـ15 في جدول الترتيب.

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