خبر في الجول - أحمد صالح وأبو مسلم يقودان مودرن سبورت مؤقتا أمام طلائع الجيش

يقود الثنائي أحمد صالح وأحمد أبو مسلم فريق مودرن سبورت أمام طلائع الجيش مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 13 يوم الخميس المقبل.

وكان أحمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش حتى ديسمبر الماضي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة مودرن سبورت قد استقرت على قيادة الثنائي أحمد صالح وأحمد أبو مسلم الفريق أمام طلائع الجيش يوم الخميس خلفا للفرنسي فرانك دوما.

ويعاني الفريق من سوء النتائج والتي جعلته يتذيل ترتيب الدوري بعد مرور 12 جولة.

واستقرت إدارة مودرن سبورت على رحيل الفرنسي فرانك دوما من قيادة الفريق.

وتولى الفرنسي البالغ 56 عاما تدريب مودرن سبورت خلفا لطلعت يوسف الذي بدأ الموسم في قيادة الفريق.

واكتفى دوما بفوز وحيد جاء ضد الزمالك بفضل هدف جوزيف جوناثان.

وخلال 8 مباريات قادها الفريق خسر 6 وتعادل في 1 وفاز في 1، آخرها ضد غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة 12.

وعلم FilGoal.com أن الجزائري عبد الحق بن شيخة هو من سيتولى قيادة مودرن سبورت.

ومن المقرر أن يكون الثنائي أحمد صالح وأحمد أبو مسلم ضمن الجهاز الفني تحت قيادة عبد الحق بن شيخة.

ويمتلك الجزائري المخضرم سلسلة حافلة من الفترات التدريبية بقمصان فرق أبرزها شباب بلوزداد وأم صلال القطري والإفريقي التونسي ومنتخب الجزائر والرجاء المغربي والاتحاد الليبي ووفاق سطيف الجزائري وسيمبا التنزاني وأخيرا شبيبة القبائل الجزائري.

وحصد بن شيخة من قبل لقب الدرجة الثانية القطرية في 2006 مع أم صلا، والدوري التونسي مع الإفريقي في 2008 وكأس العرش المغربي في 2014 مع الدفاع الجديدي والكونفدرالية من اتحاد الجزائر.

كما فاز بلقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين في 2023 مع نهضة بركان و2024 مع اتحاد الجزائر.

وسبق أن واجه الأهلي 6 مرات فاز في 2 وخسر 4، وحقق أمامه لقب السوبر الإفريقي.