أبطال أوروبا - باريس يضع قدما في ثمن النهائي بثلاثية أمام بريست

حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على حساب ستاد بريست في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب استاد دو رودورو.

واحتل باريس سان جيرمان المركز الـ15 في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة، فيما احتل بريست المركز الـ18 بنفس الرصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة 3 مباريات لكلا الفريقين بالتساوي.

سجل ثلاثية باريس فيتور فيتينا في الدقيقة 21 من ضربة جزاء.

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وأضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني سجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 66.

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وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 19 فبراير على ملعب بارك دي برانس، معقل الفريق الباريسي.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام ليفربول أو برشلونة في دور الـ 16.

وسيتم إجراء قرعة دور الـ16 يوم 21 فبراير.

وتقام مباريات دور الـ16 في المواعيد التالي: الذهاب 4 أو 5 مارس والإياب 11 أو 12 مارس.