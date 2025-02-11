أبطال أوروبا - باريس يضع قدما في ثمن النهائي بثلاثية أمام بريست
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 22:14
كتب : FilGoal
حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على حساب ستاد بريست في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب استاد دو رودورو.
واحتل باريس سان جيرمان المركز الـ15 في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة، فيما احتل بريست المركز الـ18 بنفس الرصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة 3 مباريات لكلا الفريقين بالتساوي.
سجل ثلاثية باريس فيتور فيتينا في الدقيقة 21 من ضربة جزاء.
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فيتينيا يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان من علامة الجزاء— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
#دوري_أبطال_أوروبا | #بريست_باريس #UCL pic.twitter.com/T2WPLfz2Ww
وأضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 45.
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ديمبيلي يواصل تألقه ويهز شباك بريست بالهدف الثاني— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
#دوري_أبطال_أوروبا | #بريست_باريس #UCL pic.twitter.com/U3Ge9tTyw7
وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني سجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 66.
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⚽️🔥 ديمبلي يزيد من متاعب بريست ويسجل الهدف الثالث للنادي الباريسي#دوري_أبطال_أوروبا | #بريست_باريس #UCL pic.twitter.com/1N6gU8Nqml— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 19 فبراير على ملعب بارك دي برانس، معقل الفريق الباريسي.
ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام ليفربول أو برشلونة في دور الـ 16.
وسيتم إجراء قرعة دور الـ16 يوم 21 فبراير.
وتقام مباريات دور الـ16 في المواعيد التالي: الذهاب 4 أو 5 مارس والإياب 11 أو 12 مارس.