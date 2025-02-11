في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 22:07

كتب : أحمد الخولي

احتفال هدف إمام عاشور - الأهلي ضد غزل المحلة

تعرض الثنائي إمام عاشور ورامي ربيعة للإصابة خلال مواجهة غزل المحلة في الدوري.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الأهلي قد تغلب على غزل المحلة بهدف دون مقابل سجله إمام عاشور ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

وتم استبدال إمام عاشور في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة بسبب إصابة في الكتف، بينما رامي ربيعة تعرض لإصابة في الفم بالوقت بدل من الضائع لكن استكمل اللقاء.

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وعلم FilGoal.com أن إصابة إمام عاشور عبارة عن آلام بسيطة في الكتف.

ويخضع اللاعب لفحص طبي لمعرفة وتقييم حالته قبل التدريبات لكن وضعه مطمئن.

أما رامي ربيعة فتعرض لجرح قطعي أسفل الفم مما استلزم خياطة و7 غرز طبية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل خوض بيراميدز مباراته المقبلة أمام حرس الحدود.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

الأهلي إمام عاشور رامي ربيعة
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