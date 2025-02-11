انتهت في أبطال أوروبا - يوفنتوس (2)-(1) أيندهوفن.. سبورتنج لشبونة (0)-(3) دورتموند
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 22:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي يوفنتوس الإيطالي أمام أيندهون الهولندي، وسبورتنج لشبونة أمام بروسيا دورتموند في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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يوفنتوس (2)-(1) أيندهوفن
انتهت المباراة بفوز يوفنتوس 2-1 على حساب أيندهوفن.
ق 82.. جووووول صامويل مبانجولا يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس
ق 56.. جوووووول إيفان بريسيتش يسجل هدف التعادل لصالح أيندهوفن.
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أيندهوفن يعادل النتيجة عن طريق المخضرم إيفان بيريسيتش#دوري_أبطال_أوروبا | #يوفنتوس_أيندهوفن #UCL pic.twitter.com/W67Uo8Kk2A— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف.
ق 34.. جووووول ماكيني يسجل الهدف الأول ليوفنتوس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
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يوفنتوس يفتتح التسجيل عن طريق ونستون ماكيني#دوري_أبطال_أوروبا | #يوفنتوس_أيندهوفن #UCL pic.twitter.com/JdI3Nc1d87— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
بداية المباراة
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سبورتنج لشبونة (0)-(3) بروسيا دورتموند
انتهت المباراة بفوز بوروسيا دورتموند 3-0 على حساب سبورتنج لشبونة.
ق 82.. جووووول كريم أديمي يسجل الهدف الثالث لدورتموند.
ق 68.. جوووووول باسكال جروس يسجل الهدف الثاني لدورتموند بعد عرضية من جيراسي لعبها جروس بركبته في الشباك.
ق 60.. جوووول الغيني جيراسي يسجل الهدف الأول لدورتموند برأسية رائعة في شباك لشبونة.
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غيراسي يهدي التقدم لبوروسيا دورتموند#دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/SOTW9tiaS4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف
بداية المباراة
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