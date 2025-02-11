انتهت في أبطال أوروبا - يوفنتوس (2)-(1) أيندهوفن.. سبورتنج لشبونة (0)-(3) دورتموند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي يوفنتوس الإيطالي أمام أيندهون الهولندي، وسبورتنج لشبونة أمام بروسيا دورتموند في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

------------

يوفنتوس (2)-(1) أيندهوفن

انتهت المباراة بفوز يوفنتوس 2-1 على حساب أيندهوفن.

ق 82.. جووووول صامويل مبانجولا يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس

ق 56.. جوووووول إيفان بريسيتش يسجل هدف التعادل لصالح أيندهوفن.

video:2

نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف.

ق 34.. جووووول ماكيني يسجل الهدف الأول ليوفنتوس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

video:1

بداية المباراة

----------

سبورتنج لشبونة (0)-(3) بروسيا دورتموند

انتهت المباراة بفوز بوروسيا دورتموند 3-0 على حساب سبورتنج لشبونة.

ق 82.. جووووول كريم أديمي يسجل الهدف الثالث لدورتموند.

ق 68.. جوووووول باسكال جروس يسجل الهدف الثاني لدورتموند بعد عرضية من جيراسي لعبها جروس بركبته في الشباك.

ق 60.. جوووول الغيني جيراسي يسجل الهدف الأول لدورتموند برأسية رائعة في شباك لشبونة.

video:3

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

بداية المباراة

-------------