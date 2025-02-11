انتهت في أبطال أوروبا - يوفنتوس (2)-(1) أيندهوفن.. سبورتنج لشبونة (0)-(3) دورتموند

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد إمبولي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي يوفنتوس الإيطالي أمام أيندهون الهولندي، وسبورتنج لشبونة أمام بروسيا دورتموند في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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يوفنتوس (2)-(1) أيندهوفن

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انتهت المباراة بفوز يوفنتوس 2-1 على حساب أيندهوفن.

ق 82.. جووووول صامويل مبانجولا يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس

ق 56.. جوووووول إيفان بريسيتش يسجل هدف التعادل لصالح أيندهوفن.

نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف.

ق 34.. جووووول ماكيني يسجل الهدف الأول ليوفنتوس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

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سبورتنج لشبونة (0)-(3) بروسيا دورتموند

انتهت المباراة بفوز بوروسيا دورتموند 3-0 على حساب سبورتنج لشبونة.

ق 82.. جووووول كريم أديمي يسجل الهدف الثالث لدورتموند.

ق 68.. جوووووول باسكال جروس يسجل الهدف الثاني لدورتموند بعد عرضية من جيراسي لعبها جروس بركبته في الشباك.

ق 60.. جوووول الغيني جيراسي يسجل الهدف الأول لدورتموند برأسية رائعة في شباك لشبونة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

بداية المباراة

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أيندهوفن دورتموند يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
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