انتهت أبطال أوروبا – سيتي (2)-(3) ريال مدريد.. فوز الملكي
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 3-2
ق 92: جوووووووووول بيلينجهام والثالث
ق 85: جوووول دياز والثاني والتعادل
ق 83: نزول مرموش وجوندوجان بدلا من دي بروين وسافينيو
ق 82: نزول مودريتش
ق 80: جوووووووووول الثاني هالاند
ق 77: ركلة جزااااء لفودين بعد التحام مع سيبايوس
ق 66: بيلينجهام يهدر الثاني أمام المرمى بغرابة
ق 63: أووووه فالفيردي يهدر الثاني بتسديدة قوية
ق 60: جووووول مبابي والتعادل
ق 55: مبابي يسدد وإيدرسون يتصدى
ق 53: انطلاقة من فيني وعرضية يقابلها بيلينجهام برأسية تمر جوار القائم
ق 46: العارضة تمنع الثاني من هالاند
نزول ريكو لويس بدلا من مانويل أكانجي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد
ق 45: تسديدة قوية من مبابي تصطدم في الدفاع وتذهب بعيدا
ق 43: تسديدة من فالفيردي أعلى العارضة
ق 35: فودين يسدد بقوة وكورتوا يتصدى
ق 29: إصابة جريليش ونزول فودين
ق 25: فيني في العارضة والتعادل يضيع
ق 19: جوووووووووول هالاند والأول
ق 12: فرصة خطيرة من فيني وتمريرة إلى ميندي الذي سدد كرة أبعدها أكي من أمام المرمى
ق 12: فرصة خطيرة من مبابي وتسديدة يتصدى لها إيدرسون
انطلاق المباراة