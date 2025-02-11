انتهت أبطال أوروبا – سيتي (2)-(3) ريال مدريد.. فوز الملكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 3-2

ق 92: جوووووووووول بيلينجهام والثالث

ق 85: جوووول دياز والثاني والتعادل

ق 83: نزول مرموش وجوندوجان بدلا من دي بروين وسافينيو

ق 82: نزول مودريتش

ق 80: جوووووووووول الثاني هالاند

ق 77: ركلة جزااااء لفودين بعد التحام مع سيبايوس

ق 66: بيلينجهام يهدر الثاني أمام المرمى بغرابة

ق 63: أووووه فالفيردي يهدر الثاني بتسديدة قوية

ق 60: جووووول مبابي والتعادل

ق 55: مبابي يسدد وإيدرسون يتصدى

ق 53: انطلاقة من فيني وعرضية يقابلها بيلينجهام برأسية تمر جوار القائم

ق 46: العارضة تمنع الثاني من هالاند

نزول ريكو لويس بدلا من مانويل أكانجي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 45: تسديدة قوية من مبابي تصطدم في الدفاع وتذهب بعيدا

ق 43: تسديدة من فالفيردي أعلى العارضة

ق 35: فودين يسدد بقوة وكورتوا يتصدى

ق 29: إصابة جريليش ونزول فودين

ق 25: فيني في العارضة والتعادل يضيع

ق 19: جوووووووووول هالاند والأول

ق 12: فرصة خطيرة من فيني وتمريرة إلى ميندي الذي سدد كرة أبعدها أكي من أمام المرمى

ق 12: فرصة خطيرة من مبابي وتسديدة يتصدى لها إيدرسون

انطلاق المباراة