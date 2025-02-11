مؤتمر كولر: لا أعلم تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ولن أتحدث عن التحكيم أو أرضية الملعب

يرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد قبل أن يفرض غزل المحلة طريقة لعبه.

وأوضح كولر أنه سيتم التواصل مع طبيب الفريق غدا الأربعاء للكشف عن تفاصيل إصابة إمام عاشور.

وتغلب الأهلي على غزل المحلة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري، وسجل إمام عاشور هدف اللقاء الوحيد قبل أن يتعرض للإصابة ويتم استبداله في الدقيقة 83.

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي: "بدأنا المباراة أمام غزل المحلة بشكل جيد جدا، ومنذ صافرة البداية كانت لنا أكثر من فرصة لكن لم نسجل الأهداف، كانت لدينا مشكلة بعد ذلك في طريقة اللعب بينما المنافس لعب بطريقة جيدة".

وتابع "غيرنا طريقة اللعب بين الشوطين، ورأينا نتيجة ذلك في الشوط الثاني بعد تحكمنا في مجريات اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف جيد جاء بعد تدريب بين أفشة وإمام عاشور على هذه الطريقة أمس في التدريبات".

أما عن الطرد فأوضح "أرى أن مصطفى العش كان له خطأ يستحق بطاقة صفراء للاعب المحلة لكن الكرة ارتدت علينا بطرده في النهاية لأنه آخر مدافع ثم حدث تسرع بعد ذلك لكني سعيد بانتصارنا في المباراة".

وشدد مارسيل كولر "لا أريد الحديث عن أداء الحكام أو التعليق على أرضية الملعب".

وكشف "إمام عاشور اشتكى من آلام في الكتف وسنرى مع طبيب الفريق غدا الأربعاء تقييم حالته".

وبسؤاله عن إمكانية لحاق وسام أبو علي وأشرف بنشرقي بمباراة القمة أجاب "ذلك الحديث سابق لأوانه، وعانينا من إصابة عضلية لست أو 7 لاعبين خلال المباريات".

واختتم كولر تصريحاته بالحديث عن من سيلعب في الدفاع المباراة المقبلة قائلا: "لا أعلم وتم غلق فترة الانتقالات هنا في مصر".

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل خوض بيراميدز مباراته المقبلة أمام حرس الحدود.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.