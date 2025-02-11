العش: حظيت بأفضل استقبال في الأهلي.. وأتمنى التتويج بالدوري

قدم مصطفى العش مدافع الأهلي الشكر لجماهير وإدارة ناديه والمدير الفني للفريق مارسيل كولر للدعم الكبير الذي تلقاه من انضمامه إلى الفريق.

وانضم العش إلى الأهلي خلال انتقالات يناير قادما من زد معارا حتى نهاية الموسم.

وأوضح العش في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "حظيت بأفضل استقبال في الأهلي ونجحت في دخول أجواء الفريق سريعا".

وأكمل "الجهاز الفني منحني الثقة لأشارك مع الفريق، وأقدم الشكر للجماهير والإدارة والمدير الفني لدعمهم الكبير".

وأضاف "مستعد لكل التحديات وأتمنى التتويج بالدوري والظهور بشكل جيد في كأس العالم للأندية".

وأتم حديثه عن تلقيه بطاقة حمراء أمام المحلة: "من الوارد حدوث مثل تلك اللقطات وتلقى بطاقة حمراء."

وتلقى العش بطاقة حمراء أمام غزل المحلة في الدقيقة 74 بعد منع محمد علي بن حمودة مهاجم المحلة من الانفراد بالمرمى.

وحقق الأهلي الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف سجله إمام عاشور في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري.

وارتقى الأهلي لصدارة الدوري مؤقتا برصيد 29 نقطة، فيما توقف رصيد المحلة عند 11 نقطة في المركز الـ15 في جدول الترتيب.

ولعب العش منذ انضمامه للأهلي في ناير بشكل أساسي في 4 مباريات أمام بيراميدز، ومودرن سبورت، وبتروجيت، وغزل المحلة.

ويغيب العش عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام الإسماعيلي في الجولة الـ14، فيما من المقرر عودته في مباراة القمة التالية أمام الزمالك.