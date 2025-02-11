الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد الإسماعيلي

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 21:13

كتب : FilGoal

احتفال هدف إمام عاشور - الأهلي ضد غزل المحلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الـ14 من مسابقة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف سجله إمام عاشور في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في الجولة الـ13 من المسابقة.

وارتقى الأهلي لصدارة الدوري مؤقتا برصيد 29 نقطة، فيما توقف رصيد المحلة عند 11 نقطة في المركز الـ15 في جدول الترتيب.

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وينتظر الأهلي مواجهة بيراميدز أمام حرس الحدود المقررة غدا الأربعاء، في الجولة ذاتها، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الأهلي.

ويحتل الإسماعيلي منافس الأهلي في الجولة المقبلة المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

الإسماعيلي × الأهلي

تقام المباراة يوم الأحد 16 فبراير 2025

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً

وتلعب المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي الإسماعيلي موعد مباراة الأهلي المقبلة
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