الثالث على التوالي لأول مرة.. الأهلي يهزم غزل المحلة بهدف إمام عاشور

واصل إمام عاشور تألقه مع الأهلي ونجح في قيادة الفريق لصدارة الدوري مؤقتا بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون مقابل.

وسجل إمام عاشور هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56 من ركلة حرة مباشرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل خوض بيراميدز مباراته المقبلة أمام حرس الحدود.

وتعرض مصطفى العش مدافع الأهلي للطرد المباشر بعد منع محمد علي بن حمودة من انفراد محقق وهو ما يعني غيابه عن مواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويحقق الأهلي انتصاره الثالث على التوالي في الدوري هذا الموسم للمرة الأولى.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط قوي من الأهلي منذ البداية وباغت إمام عاشور دفاعات غزل المحلة بتسديدة في الثواني الأولى ولكن تصدى لها عامر عامر بنجاح.

وواصل الأهلي ضغطه في الدقيقة الأولى بتسديدة جديدة من كريم الدبيس ولكن تحولت لركلة ركنية.

وفي الدقيقة الثالثة سدد محمد مجدي أفشة تسديدة قوية ولكن تألق عامر عامر ومنع الهدف بنجاح.

وبعد ضغط الأهلي الكبير في أول خمس دقائق، هدأ اللقاء مع تراجع الفريق الأحمر.

وكاد محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة من تسجيل التعادل في الدقيقة 32 برأسية رائعة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي.

وتألق محمد الشناوي في الدقيقة 43 بعد تسديدة قوية من محمد أشرف وحولها لركلة ركنية.

وعلى غرار الشوط الأول بدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط على دفاعات غزل المحلة.

وأرسل حسين الشحات عرضية رائعة في الدقيقة 49 لكن حولها إمام عاشور برأسية أعلى العارضة.

وأهدر غزل المحلة فرصة هدف محقق في الدقيقة 50 بعد تحويل الركلة الركنية برأسية من عمرو الجزائر لكن حولها بن حمودة بجوار القائم.

ونجح الأهلي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 56 من ركلة حرة مباشرة بعد لمسة من أفشة حولها إمام عاشور بتسديدة رائعة داخل مرمى عامر عامر.

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جووووووووول⚽🔥.. هداف الدوري إمام عاشور يسجل هدف رائع من ركلة حرة في شباك غزل المخلة ويرفض الاحتفال✋ pic.twitter.com/TDjqwekg0J — ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2025

ودفع بابافاسيليو بالثنائي حسام جريشة وعبد الرحمن خالد جبنة في الدقيقة 60 بدلا من عماد ميهوب وأحمد فوزي.

وتألق محمد الشناوي أمام انفراد بن حمودة ومنع هدفا محققا في الدقيقة 68.

وأهدر رامي ربيعة فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من حسين الشحات في الدقيقة 69 وتحولت لركنية.

وتعرض مصطفى العش للطرد المباشر في الدقيقة 74 بعد خطأ في استلام الكرة ثم عرقلة لبن حمودة المنفرد.

ودفع مارسيل كولر بالثنائي أكرم توفيق وكريم وليد بدلا من أفشة والسولية في الدقيقة 78.

بينما دفع بابافاسيليو بمحمد حمدي زكي ومحمد أسامة بدلا من عبده يحيى وموري توريه.

وتعرض إمام عاشور لإصابة في الكتف بالدقيقة 82 وتم استبداله وشارك أحمد نبيل كوكا بدلا منه.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 29 نقطة قبل مواجهة بيراميدز أمام حرس الحدود.

بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر بالهزيمة الثامنة هذا الموسم.

هداف الدوري

واصل إمام عاشور تسجيل الأهداف مع الأهلي هذا الموسم وابتعد بصدارة قمة هدافين الدوري.

ووصل عاشور إلى هدفه الثامن هذا الموسم في الدوري ليبتعد بفارق هدفين عن أقرب منافسيه.

ورفض إمام عاشور الاحتفال بهدفه في شباك فريقه السابق غزل المحلة.

ونجح إمام عاشور في تسجيل 11 هدفا في آخر 10 مباريات خاضهم الفريق.