تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وهالاند يقود الهجوم أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - هالاند

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر جوارديولا الإبقاء على عمر مرموش على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ انضمامه للفريق.

ولعب مرموش في مباراتي تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، ومواجهة ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وتواجد مرموش مع الثنائي المنضم الحديثا والمقيد في القائمة الأوروبية على مقاعد البدلاء.

وشهد التشكيل عودة روبن دياش، وناثان أكي بعد عودتها من الإصابة، فيما دفع بجون ستونز في وسط الملعب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياش - ناثان أكي - يوشكو جفارديول

الوسط: جون ستونز - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين

الهجوم: سافينيو - جاك جريليش - إرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: ستيفان أورتيجا - مورينو - عمر مرموش - كوفاسيتش - جيريمي دوكو - نيكو جونزاليس - إلكاي جوندوجان - ماتياس نونيز - خوسانوف - فيل فودين - ريكو لويس - جيمس مكاتي - نيكو أوريلي.

وأنهى ريال مدريد مرحلة الدوري بالمركز الـ 11، بينما أنهاها مانشستر سيتي في المركز 22.

ويلتقي الفريقان في الأسبوع المقبل في مباراة الإياب التي تقام يوم الثلاثاء 18 فبراير على ملعب سنتياجو برنابيو.

وتعد تلك المرة الرابعة على التوالي التي يلتقي فيها مانشستر سيتي البطل مرة وحيدة أمام ريال مدريد بطل أوروبا 15 مرة.

وحقق ريال مدريد الفوز في مجموع المباراتين 6-5 في مايو 2022، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في نصف النهائي 2023 بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين قبل تحقيق الثلاثية التاريخية.

وفي الموسم الماضي فاز ريال مدريد بركلات الترجيح 4-3 في ربع النهائي بعد التعادل 4-4 ذهابا وإيابا.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا عمر مرموش
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