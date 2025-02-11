نصفهم لصالح الزمالك.. أحمد جمال يضيف سادس الأهداف الذاتية في الدوري

أضاف أحمد جمال مدافع فاركو سادس الأهداف الذاتية بالخطأ في مرمى فريقه بدوري هذا الموسم.

واستفاد الزمالك من الأهداف التي جاءت بالنيران الصديقة بـ 3 أهداف من أصل 6 خلال 13 جولة حتى الآن.

وجاءت الأهداف الذاتية في مسابقة الدوري حتى الآن كالآتي:

- أحمد جمال بالخطأ في مرمى فاركو لصالح الزمالك.

- محمد عادل بالخطأ في مرمى سيراميكا كليوباترا لصالح الزمالك.

- كريم الديب بالخطأ في مرمى الاتحاد لصالح الزمالك.

- رامي ربيعة بالخطأ في مرمى الأهلي لصالح بيراميدز.

- محمد بيومي بالخطأ في مرمى الإسماعيلي لصالح حرس الحدود.

- عمرو الجزار بالخطأ في مرمى غزل المحلة لصالح حرس الحدود.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة قبل مواجهة فريق حرس الحدود.