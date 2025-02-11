نصفهم لصالح الزمالك.. أحمد جمال يضيف سادس الأهداف الذاتية في الدوري
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 20:08
كتب : FilGoal
أضاف أحمد جمال مدافع فاركو سادس الأهداف الذاتية بالخطأ في مرمى فريقه بدوري هذا الموسم.
واستفاد الزمالك من الأهداف التي جاءت بالنيران الصديقة بـ 3 أهداف من أصل 6 خلال 13 جولة حتى الآن.
وجاءت الأهداف الذاتية في مسابقة الدوري حتى الآن كالآتي:
- أحمد جمال بالخطأ في مرمى فاركو لصالح الزمالك.
- محمد عادل بالخطأ في مرمى سيراميكا كليوباترا لصالح الزمالك.
- كريم الديب بالخطأ في مرمى الاتحاد لصالح الزمالك.
- رامي ربيعة بالخطأ في مرمى الأهلي لصالح بيراميدز.
- محمد بيومي بالخطأ في مرمى الإسماعيلي لصالح حرس الحدود.
- عمرو الجزار بالخطأ في مرمى غزل المحلة لصالح حرس الحدود.
ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة قبل مواجهة فريق حرس الحدود.
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