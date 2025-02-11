تشكيل ريال مدريد - فالفيردي ظهير أيمن.. ومبابي وفينيسيوس في الهجوم أمام مانشستر سيتي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن ريال مدريد لوكاس فاسكيز، وأنطونيو روديجير، ودافيد ألابا نتيجة الإصابة.

وقرر أنشيلوتي الدفع ب فالفيردي في مركز الظهير الأيمن لتعويض النقص العددي في ظل إصابة فاسكيز وداني كاربخال.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي - أوريلين تشواميني - راؤول أسينسيو - فيديريكو فالفيردي

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو

وعلى مقاعد البدلاء: أندري لونين - لوكا مودريتش - أردا جولر - إندريك - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - براهيم دياز - جونزالو - رامون جاكوبو - لورينزو أجوادو - تشيما أندريس

وأنهى ريال مدريد مرحلة الدوري بالمركز الـ 11، بينما أنهاها مانشستر سيتي في المركز 22.

ويلتقي الفريقان في الأسبوع المقبل في مباراة الإياب التي تقام يوم الثلاثاء 18 فبراير على ملعب سنتياجو برنابيو.

وتعد تلك المرة الرابعة على التوالي التي يلتقي فيها مانشستر سيتي البطل مرة وحيدة أمام ريال مدريد بطل أوروبا 15 مرة.

وحقق ريال مدريد الفوز في مجموع المباراتين 6-5 في مايو 2022، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في نصف النهائي 2023 بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين قبل تحقيق الثلاثية التاريخية.

وفي الموسم الماضي فاز ريال مدريد بركلات الترجيح 4-3 في ربع النهائي بعد التعادل 4-4 ذهابا وإيابا.