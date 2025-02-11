قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام حرس الحدود

يغيب رمضان صبحي لاعب بيراميدز عن قائمة فريقه في مواجهة حرس الحدود.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 13 من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف "قطة" - إبراهيم عادل - محمود عبد العاطي

الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز السادس برصيد 18 نقطة.