مؤتمر مدرب فاركو: الزمالك لم يكن في أفضل حالاته.. وغياب التركيز سبب الهزيمة

أرجع أحمد خطاب المدير الفني لفاركو سبب الهزيمة أمام الزمالك إلى عدم التركيز وتلقى فريقه هدف ذاتي.

ووجه خطاب في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك، الشكر للاعبيه على أدائهم أمام الزمالك رغم الخسارة بسبب عدم التوفيق.

وخسر فاركو أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

وأضاف مدرب فاركو "الزمالك لم يكن في أفضل حالاته ولكنه استغل خطأ منحه نقاط المباراة."

وأكمل "تحقيق الفريق نتائج جيدة الفترة الماضية جاء بسبب التجانس بين اللاعبين وثقة في النفس".

وأثنى على لاعبيه: "نسعى لاستكمال ما بدأناه بالمباريات المقبلة وتجميع نقاط، خاصة أننا نمتلك جودة لاعبين على أعلى مستوى"

وتعد تلك الخسارة الأولى لفاركو منذ 16 يناير حين خسر أمام المصري بهدف نظيف.

وحقق بعدها فاركو الفوز أمام غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا، وتعادل أمام طلائع الجيش والأهلي".

وأتم "رحل عن الفريق 3 لاعبين من الأعمدة الأساسية وهم محمود جهاد للزمالك وشكري نجيب للاتحاد ووليد علي لمودرن سبورت وأتمنى لهم التوفيق، ولكننا نمتلك لاعبين مميزين بين صفوفنا قادرين على تعويض غيابهم."

وتوقف رصيد فاركو عند 18 نقطة في المركز الثامن، أما الزمالك فارتقى للمركز الثالث برصيد 26 نقطة.

وتتأهل الفرق التسعة الأولى في ترتيب الدوري إلى المرحلة الثانية لتحديد بطل الدوري، فيما تخوض الفرق من المركز العاشر إلى 18 دوري لتحديد الباقين والهابطين إلى دوري المحترفين.