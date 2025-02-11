مؤتمر جروس: من الصعب اللعب على أرضية برج العرب.. ولا أقرأ العربية لأعرف شائعات رحيلي

عبر كريستان جروس المدير الفني للزمالك عن استيائه من مستوى أرضية ملعب برج العرب، وذلك بعد مباراة فريقه ضد فاركو.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي: "ليس هناك ما أقوله، من الصعب أن نلعب على أرضية هذا الملعب".

وأضاف "سعيد بالروح الجيدة التي ظهرت على اللاعبين وتحقيق الفوز، وعلينا الآن التركيز في المباراة المقبلة".

وواصل "فاركو فريق جيد ولكن نجحنا في الحد من خطورته، حالفنا التوفيق في الهدف الذي سجله لاعب فاركو في مرماه، وأؤكد أن روح اللاعبين قوية".

وأكمل "محمد السيد أدى بشكل جيد ولعب بروح عالية جدا ونتمنى بالطبع تواجد عبد الله السعيد وناصر ماهر مع الفريق، وفي النهاية أفضل دائما الحديث عن العناصر التي تشارك".

وأوضح ""مستقبلك مع الزمالك؟ لا أقرأ اللغة العربية ولا أعرف ما الذي يكتب ولا أعرف هذه الأحاديث".

وأتم تصريحاته "الإنذارات التي حصل عليها لاعبي الزمالك؟ لا احب الحديث عن القرارات التحكيمية".

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على فاركو بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

وسجل أحمد جمال مدافع فاركو هدف اللقاء الوحيد بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة لتتواصل إثارة سباق قمة الترتيب.