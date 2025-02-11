سموحة يقفز إلى التسعة الكبار بعد تجاوز بتروجت بهدف

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

مباراة بتروجت أمام سموحة

حقق سموحة الفوز على حساب بتروجت بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري.

ورفع سموحة رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد بتروجت عند 17 نقطة ليتراجع إلى المركز العاشر خلف الفريق السكندري بفارق الأهداف، قبل 4 جولات من نهاية الدور الأول.

ودخل سموحة ضمن التسعة الكبار المنتظر تأهلهم إلى مرحلة تحديد بطل الدوري، فيما تراجع بتروجت للفرق التسعة المقرر أن تصارع على البقاء في الدوري.

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أحرز هدف سموحة الوحيد محمد سالم بعد تسديدة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

وأحرز بتروجت هدفا في الدقيقة 51 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وأهدر لاعبو بتروجت الكثير من الفرص وجاء أبرزها داخل منطقة الـ6 ياردات عن طريق إسماعيل بامبا في الدقيقة 48، وجبريل شيكويدي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وسقط بتروجت للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته في الجولة السابقة أمام الأهلي بهدفين لهدف.

وكان بتروجت نجح في الخروج دون هزيمة خلال 8 مباريات على التوالي قبل خسارتي الأهلي وسموحة.

وعاد سموحة للانتصارات مجددا بعد خسارته في الجولة السابقة أمام بيراميدز بهدف نظيف.

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