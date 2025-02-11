بهدف عكسي الزمالك يهزم فاركو في الدوري.. وطرد الصفقة الجديدة

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على فاركو بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

وسجل أحمد جمال مدافع فاركو هدف اللقاء الوحيد بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة لتتواصل إثارة سباق قمة الترتيب.

بينما توقفت سلسلة فاركو بهزيمة خامسة هذا الموسم بعد أربع مباريات دون خسارة، وتجمد رصيد فاركو عند 18 نقطة.

التشكيل

دفع كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالثنائي محمود بنتايك ومحمد حمدي في الجانب الأيسر.

وشهد اللقاء غياب أحمد فتوح الذي يعاني من كدمة في الركبة خلال التدريبات الأخيرة قبل مواجهة فاركو.

واستمر تواجد الثنائي محمود جهاد وأحمد حسام في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي بعد انضمامه إلى الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية.

بينما جلس المغربي صلاح الدين مصدق على مقاعد البدلاء وتواجد لأول مرة في قائمة الفريق الأبيض.

🔴 تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري المصري بنتايك يعود في التشكيل الأساسي ومصدق على مقاعد البدلاء 👇 pic.twitter.com/1L0Wysw0qk — FilGoal (@FilGoal) February 11, 2025

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا دون أي خطورة حقيقية على مرمى الفريقين في الربع ساعة الأولى رغم سيطرة ملحوظة للزمالك على الكرة.

وكانت الخطورة الأولى في المباراة بالدقيقة 19 عن طريق فاركو عندما استغل عمرو ناصر خطأ أحمد حسام في تقدير الكرة ووصل داخل منطقة الجزاء ومررها عرضية أرضية لكن أنقذها محمد عواد قبل أن تصل لأحمد شريف.

وفي أول هجمة منظمة لفريق الزمالك باغت محمود جهاد دفاع فاركو في الدقيقة 27 بتسديدة قوية بعد تمريرة زيزو لكن أعلى المرمى.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 35 بسبب إصابة حسام عبد المجيد في كرة مشتركة مع زميله أحمد حسام لكن عاد للملعب بعد دقائق عقب تلقي العلاج.

ونجح الزمالك في افتتاح التسجيل بالدقيقة 40 بالنيران الصديقة عندما سجل أحمد جمال مدافع فاركو بالخطأ في مرماه بعد عرضية أحمد زيزو من الركلة الثابتة على يمين مرمى فاركو.

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جوووووول بالنيران الصديقة الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى فاركو 🏹⚽️



فاركو 0 : 1 الزمالك pic.twitter.com/pzak69r5Mx — ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2025

وفي الشوط الثاني دفع أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو بباباكار نداي بدلا من أحمد جمال الذي سقط مصابا في الدقيقة 55.

وكانت بداية الشوط الثاني مماثلة لما حدث في الشوط الأول بهدوء من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرميين مع محاولات من أصحاب الأرض لإدراك التعادل.

وواصل خطاب تدعيماته بنزول الثنائي سيف تيري ومحمد عز بدلا من بنيامين تولا وعمرو رضا في الدقيقة 69.

بينما أجرى كريستيان جروس أولى تبديلاته في الدقيقة 72 بنزول ناصر منسي بدلا من سيف الدين الجزيري.

وتعرض محمود جهاد للطرد في الدقيقة 84 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وبذلك يغيب جهاد عن مواجهة بتروجت المقبلة ويعود لصفوف الزمالك بشكل طبيعي قبل مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة عشر.

ويحتل الزمالك للمركز الثالث برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز وبالتساوي مع الأهلي قبل أن يلعبا في الجولة 13.

بينما فاركو تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثامن وتوقفت سلسلة مبارياته دون هزيمة والتي استمرت لأربع مباريات متتالية.

نظافة الشباك الخامسة

نجح فريق الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة من 13 جولة أقيمت في الدوري حتى الآن.

وواصل الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة الإسماعيلي السابقة.

وكان الأبيض قد حافظ على نظافة شباكه أمام فرق سموحة وغزل المحلة والاتحاد والإسماعيلي وأخيرا فاركو.

وعانى الزمالك من استقبال الأهداف في أربع مباريات متتالية قبل أن يحافظ على نظافة شباكه مرتين متتالييتين.

المباراة المقبلة

يستضيف الزمالك فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء يوم الإثنين 17 فبراير الجاري في تمام الرابعة عصرا.

ويعتبر ذلك اللقاء هو الأخير قبل القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الدوري.

بينما يلعب فاركو أمام حرس الحدود يوم الأحد 16 من الشهر نفسه.