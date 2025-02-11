تشكيل غزل المحلة - بن حمودة وعبده يحيى يقودان الهجوم أمام الأهلي

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: سبب عدم إيقاف زيزو ضد بتروجت

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مؤتمر جروس: من الصعب اللعب على أرضية برج العرب.. ولا أقرأ العربية لأعرف شائعات رحيلي

الزمالك يعلن غياب خمسة لاعبين أمام بتروجت بسبب الإيقافات المختلفة

سموحة يقفز إلى التسعة الكبار بعد تجاوز بتروجت بهدف

بهدف عكسي الزمالك يهزم فاركو في الدوري.. وطرد الصفقة الجديدة

تشكيل الأهلي – جراديشار يقود الهجوم أمام غزل المحلة.. ولا تغييرات من كولر

انتهت الدوري - فاركو (0)-(1) الزمالك.. نهاية المباراة