تشكيل غزل المحلة - بن حمودة وعبده يحيى يقودان الهجوم أمام الأهلي
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 18:02
كتب : FilGoal
أعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الـ13 من بطولة الدوري.
وتعد تلك المواجهة الثانية لبابافاسيليو بعد الفوز في أول مباراة أمام مودرن سبورت 2-1.
وجاء تشكيل المحلة كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر
الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار – أحمد فتحي – محمد جابر
الوسط: موري توريه – أحمد فوزي – محمد بن شرقي
الهجوم: عماد ميهوب – محمد علي بن حمودة – عبده يحيى
ويحتل غزل المحلة المركز الـ15 برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 26 نقطة.
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