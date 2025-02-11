تشكيل الأهلي – جراديشار يقود الهجوم أمام غزل المحلة.. ولا تغييرات من كولر
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 17:47
كتب : حسام نور الدين
حافظ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي لعب به مباراة بتروجت أمام غزل المحلة.
نيتس جراديشار
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة 13 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.
ويستمر نيتس جراديشار في قيادة هجوم الأهلي.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – كريم الدبيس
الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – أفشة
الهجوم: حسين الشحات – نيتس جراديشار – إمام عاشور
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – كريم وليد – عمر الساعي – أحمد رضا – أحمد نبيل "كوكا" – محمد عبد الله – حمزة عبد الكريم
ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، ويأتي غزل المحلة في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.