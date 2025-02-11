تشكيل الأهلي – جراديشار يقود الهجوم أمام غزل المحلة.. ولا تغييرات من كولر

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 17:47

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - نيتس جراديشار

حافظ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي لعب به مباراة بتروجت أمام غزل المحلة.

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة 13 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

ويستمر نيتس جراديشار في قيادة هجوم الأهلي.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – نيتس جراديشار – إمام عاشور

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – كريم وليد – عمر الساعي – أحمد رضا – أحمد نبيل "كوكا" – محمد عبد الله – حمزة عبد الكريم

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، ويأتي غزل المحلة في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.

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