جاكبو: من الرائع الحصول على جائزة لاعب الشهر في وجود صلاح

أعرب كودي جاكبو لاعب ليفربول عن سعادته بالتتويج بجائزة لاعب الشهر في فريقه في وجود محمد صلاح.

كودي جاكبو النادي : ليفربول ليفربول

وحصل جاكبو على جائزة لاعب الشهر في ليفربول بتصويت الجماهير.

وقال اللاعب الهولندي لموقع ناديه: "إنه لأمر مدهش دائما أن يتم التصويت من قبل المشجعين".

وأضاف "من الرائع أن يرى المشجعين العمل الشاق الذي قمت به من أجل الفريق ومن الجيد الحصول على جائزة مثل هذه".

وأتم "أعتقد أن عادة محمد صلاح يحصل على الجائزة وهذا أمر منطقي، لكنني سعيد جدا لأنني تمكنت من الفوز بها".

ويعتبر الدولي المصري صلاح هو أكثر من حصل على الجائزة خلال الموسم الجاري، إذ توج بها 4 مرات.

وتوج صلاح لاعب الشهر في ليفربول خلال شهر أغسطس وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وتمكن ريان جرافنبيرخ من حصد الجائزة في شهر سبتمبر.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة ويبتعد بفارق 6 نقاط عن أرسنال الوصيف.

وتتبقى مباراة مؤجلة لليفربول ضد إيفرتون ستقام الأربعاء المقبل.