موندو ديبورتيفو: رفض استئناف راؤول أسينسيو لنشره فيديو مخل

رفضت محكمة لاس بالماس الاستئناف المقدم من راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد.

راؤول أسينسيو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن المحكمة رفضت الاستئناف لنشر المدافع الإسباني فيديو جنسي لقاصر.

واتهم أسينسيو بمشاركته فيديو أقام فيه زملائه في فريق شباب ريال مدريد علاقات مع فتاتين من جزر الكناري، إحداهما قاصر وقت وقوع الأحداث.

ووفقا للصحيفة فإن المحكمة أن الفيديو تم تسجيله دون موافقة الفتاتين، وعندما وصل الفيديو إلى أسينسيو شاركه مع طرف ثالث دون إذن الفتاتين.

وبالتالي تم تأييد التهمة الموجهة ضد أسينسيو.

وأوضحت الصحيفة أن العواقب قد تكون وخيمة للغاية على اللاعب الشاب إذ يمكن أن يعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 5 أعوام.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء 18 فبراير.

وحقق ريال مدريد الفوز أمام ريال مدريد 4 مباريات، وتعادل في 4 وخسر 3 مواجهات في السنوات الأخيرة.

وتعد تلك المرة الرابعة على التوالي التي يلتقي فيها مانشستر سيتي البطل مرة وحيدة أمام ريال مدريد بطل أوروبا 15 مرة.

وحقق ريال مدريد الفوز في مجموع المباراتين 6-5 في مايو 2022، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في نصف النهائي 2023 بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين قبل تحقيق الثلاثية التاريخية.

وفي الموسم الماضي فاز ريال مدريد بركلات الترجيح 4-3 في ربع النهائي بعد التعادل 4-4 ذهابا وإيابا.