بمناسبة افتتاح أكاديمة توتي.. وزارة الشباب والرياضة تقيم مباراة بين نجوم الكرة العالمية والمصرية
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 15:48
كتب : FilGoal
أعلنت وزارة الشباب والرياضة إقامة مباراة استعراضية بين نجوم كرة القدم العالمية ونجوم الكرة المصرية القدامى.
تأتي المباراة بمناسبة افتتاح أكاديمية فرانشيسكو توتي لكرة القدم في مصر.
وتقام المباراة في مشروع Villagio غرب القاهرة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبحضور مشاهير الرياضة والفنانين يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري.
وستشهد مشاركة نجوم كرة القدم العالمية: فرانشيسكو توتي – جيانلوكا زامبروتا – ديفيد تريزيجيه – ماركو ماتيرازي – جوليو سيزار.
ومن جيل المنتخب التاريخي سيشارك حسن شحاتة – عصام الحضري – أحمد فتحي – محمد ناجي "جدو" – محمد بركات – حسني عبد ربه – جمال حمزة – عبد الستار صبري – هاني سعيد.
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