الخليفي: سعيد للغاية بعمل كامبوس.. ولم أر هذا التفاهم بين مدرب ومدير رياضي

عبر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان عن سعادته بعمل لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي خلال الفترة الماضية.

وقال الخليفي لـ كانال بلو: "لويس كامبوس سعيد جدا في باريس سان جيرمان، وأنا كذلك أشعر بالسعادة بعمله مساهمته في مشروعنا".

وأتم "أريد تجديد عقده، لم أر من قبل هذا النوع من الاتصال والتفاهم بين مدرب والمدير الرياضي".

وينتهي عقد المدير الرياضي البرتغالي بنهاية الموسم الجاري.

وشهد باريس سان جيرمان خلال الأسبوع الحالي تجديد أكثر من عقد في صفوف الفريق وكذلك لويس إنريكي مدرب الفريق.

وجدد النادي عقود لويس إنريكي حتى 2027 وأشرف حكيمي والثنائي البرتغالي فيتينيا ونونو مينديش حتى 2028.

كما وقع كل من إبراهيم مباي ونوفل الحناش على أول عقدين احترافيين لهما.

واكتسح باريس سان جيرمان ضيفه موناكو بنتيجة 4-1 في الجولة 21 من الدوري الفرنسي في لقاء شهد تجديد لويس إنريكي بالإضافة لـ 3 من نجوم الفريق.

الفوز رفع رصيد باريس لـ 53 نقطة بفارق 13 نقطة عن مارسيليا الوصيف، فيما ظل موناكو ثالثا برصيد 37 نقطة.