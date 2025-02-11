رئيس بيتيس التنفيذي يتحدث عن احتمالية بقاء أنتوني بشكل دائم

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 15:16

كتب : FilGoal

توقيع أنتوني مع ريال بيتيس

تحدث رامون ألاركون الرئيس التنفيذي لـ ريال بيتيس عن احتمالية بقاء أنتوني مع الفريق لما بعد الموسم الجاري.

أنتوني ماثيوس

النادي : ريال بيتيس

ريال بيتيس

وقال ألاركون لإذاعة كادينا سير: "لماذا لا تبقي أنتوني هنا الموسم المقبل؟ إنه احتمال، هناك كيمياء جيدة جدا بينه وبين الفريق".

وأتم "أرسلنا إلى مانشستر يونايتد جميع تحركات وتفاصيل اللاعب طوال الأسبوع حتى يتمكنوا من رؤية أننا نعتني بأصولهم".

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وواصل أنتوني التألق بعد رحيله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة وسجل هدفا في سيلتا فيجو.

ولا يوجد بند أحقية الشراء لبيتيس.

وقلب سيلتا فيجو النتيجة على منافسه ريال بيتيس وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان أنتوني قد حصل على جائزة رجل مباراة أتليتيك بلباو في الجولة 22.

ولعب أنتوني إجمالا مع مانشستر يونايتد 96 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويحتل ريال بيتيس المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة.

أنتوني ريال بيتيس مانشستر يونايتد الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي
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