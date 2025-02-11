تشكيل فاركو: عمرو ناصر وأحمد جمال يقودان الهجوم ضد الزمالك
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 14:55
كتب : FilGoal
أعلن أحمد خطاب مدرب فاركو تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الزمالك.
ويلتقي فاركو مع الزمالك على ملعب برج العرب في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.
ويشهد تشكيل فاركو تواجد ثنائي هجومي مكون من عمرو ناصر وأحمد شريف.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: محمد سعيد "شيكا".
الدفاع: جيفرسون إينكادا - ياسين مرعي - أحمد جمال - عزمي غومة.
الوسط: إينوك بينجامين - عمر رضا - ياسين محمد - محمد فخري.
الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف.
ويحتل فاركو المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة.
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