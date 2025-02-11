التشكيل - محمد سالم يقود سموحة.. ورشاد المتولي في هجوم بتروجت

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 14:50

كتب : FilGoal

بتروجت

أعلن كل من أحمد سامي مدرب سموحة وسيد عيد مدرب بتروجت تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي سموحة مع بتروجت على ملعب بتروسبورت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وييلعب محمد سالم في حط هجوم سموحة برفقة عبد الكبير الوادي.

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وجاء تشكيل سموحة بالكامل كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى "ميدو" – شريف رضا – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد متولي "كناريا" – محمد رجب الصافي – دوكو دودو.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – محمد سالم – صامويل أمادي.

بينما يقود رشاد المتولي هجوم بتروجت.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

الحارس: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد.

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي.

الهجوم: إسلام هشام – رشاد المتولي – بدر موسى.

ويحتل بتروجت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز 13 برصيد 14 نقطة.

سموحة بتروجت الدوري المصري
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