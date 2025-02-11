شركة بيلتون تعلن توقيع شراكة مع القلعة الحمراء لبناء استاد الأهلي

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 14:36

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

أعلنت شركة بيلتون للتأجير التمويلي والتخصيم توقيع عقد شراكة مع شركة القلعة الحمراء لتمويل استاد النادي الأهلي.

وأشارت الشركة إلى أن التمويل سيكون مقابل 4 مليارات جنيه لإنشاء الاستاد ومدينة رياضية كاملة بمدينة الشيخ زايد.

ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي على التصميم المقدم من شركة القلعة الحمراء لتصميم استاد الأهلي.

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واعتمد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التصميم المقدم من الشركة لاستاد الأهلي.

وسيتم الكشف عن التصميم الخاص باستاد الأهلي خلال حفل استضافة كأس العالم للأندية في مصر.

وذلك خلال الحفل الذي سيقام في مدينة الأقصر.

ويصل وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى مصر غدا الثلاثاء، وبصحبته النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

ويستضيف الأهلي وفد فيفا ومعه كأس العالم وذلك ضمن جولة الكأس حول العالم احتفالات بالنسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد.

ويستمر وفد فيفا في مصر يومي الثلاثاء والأربعاء، وستكون رحلته على ضفاف النيل ورفقته كأس العالم.

الأهلي بيلتون استاد الأهلي
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